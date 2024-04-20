Когда сажать баклажаны в открытый грунт и как за ними ухаживать: советы огородников
Баклажаны – вкусная и полезная культура, но и прихотливая. Чтобы получить богатый урожай, важно знать, когда их сажать, какие соседи им нравятся, а каких лучше избегать. Об этом пишет Главред.
Когда сажать баклажаны на рассаду?
- Рекомендуемый период: конец февраля – середина марта.
- Для теплицы: до 10 мая.
- Для открытого грунта: после 10 мая, когда пройдет угроза заморозков.
Подготовка к посадке:
- За 60-70 дней до высадки в открытый грунт или теплицу сейте семена на рассаду.
- Используйте рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью.
- Обеспечьте рассаду достаточно света, тепла и влаги.
Что сажать рядом с баклажанами?
- Бархатцы: отпугивают вредителей, привлекают полезных насекомых.
- Кустовая фасоль: защищает от колорадского жука.
- Укроп: отпугивает паразитических ос, привлекает полезных насекомых.
- Шпинат: улучшает рост баклажанов, дает два урожая за сезон.
- Мята: отпугивает блох, тлей, привлекает опылителей.
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Что нельзя сажать рядом с баклажанами?
- Помидоры: склонны к тем же вредителям.
- Картофель: колорадский жук может повредить обе культуры.
Уход за баклажанами:
- Регулярно поливайте растения, но не заливайте их.
- Подкармливайте баклажаны минеральными и органическими удобрениями.
- Защищайте растения от вредителей и болезней.
- Прищипывайте верхушки побегов, чтобы стимулировать разветвление.
- Регулярно убирайте урожай, чтобы стимулировать плодоношение.
Напомним, мы уже писали, чем подкармливать баклажаны для большого урожая.
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