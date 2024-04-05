Когда сеять зеленый горошек в апреле, чтобы получить большой урожай

Весной, когда просыпается природа, самое время сажать горох. Эта бобовая культура не только вкусна, но и полезна. Чтобы получить щедрый урожай, важно знать, когда лучше садить горох.

Лунный календарь – это отличный помощник в садоводстве. Он подскажет вам, какие дни благоприятны для посадки гороха. Следуя этим простым советам с сайта noviydoctor.com, вы сможете вырастить вкусный и полезный горох.

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В апреле 2024 года лучшими днями для посадки гороха будут:

С 6 по 13, с 15 по 17, 29 и 30 апреля: Эти дни благоприятны для роста растений, поэтому горох будет хорошо развиваться и даст обильный урожай.

С 6 по 10, с 12 по 17 мая: В этот период горошек получит достаточно света и влаги, что также важно для его роста.

В этот период горошек получит достаточно света и влаги, что также важно для его роста. 1, 2, 5, 6, с 11 по 13 июня: В начале июня температура воздуха стабилизируется, а горох нуждается именно в таких условиях.

Помните, что горох любит тепло. Оптимальная температура для его роста – 15-20°C. Если будет слишком холодно, горох будет расти медленно, а если слишком жарко – может засохнуть.

Еще один немаловажный фактор – это солнечный свет. Горох нуждается в много света, поэтому сажайте его на солнечных участках.

Не забудьте о подкормке гороха.

Регулярно поливайте горох, но не переувлажняйте почву.

Своевременно пропалывайте грядки с горохом.

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