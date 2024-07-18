Когда следует обрезать чеснок, чтобы долго хранился
Опытные садоводы, разбирающиеся в выращивании чеснока, советуют не спешить с обрезкой его после уборки, информирует Ukr.Media. Это поможет сохранить его свежим и качественным в течение длительного времени. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:
Почему не стоит торопиться с обрезкой?
После уборки головки чеснока продолжают набирать вес. Зубки растут, получая питание от листьев, которые еще не полностью высохли.
Что говорят специалисты:
- Обрезка зеленого пера приводит к потере питания головкой. Покрывающие чешуи не могут долго просыхать, ведь зубки отдают влагу, которую могли бы черпать из листьев.
- Необрезанный чеснок отлично сохраняется, сохраняя свою крепость и сочность до весны и начала лета.
Обрезка:
- Обрезать чеснок рекомендуется только при необходимости, например, для использования или продажи.
- Не рекомендуется обрезать в течение 2-3 недель после уборки.
- Оставляйте около 10-15 см стебля при обрезке. Слишком короткая обрезка приведет к потере веса, сочности и повреждению чешуй.
- Сначала обрежьте сухую "ботву", оставив почти весь стебель. Храните чеснок насыпью или в мешке.
- Уже осенью постепенно обрезайте стебли до удобных размеров.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Только повредите: садоводы назвали растения, которые нельзя трогать зимой
Просушивание:
- После уборки просушите чеснок на солнце в течение 2-3 часов.
- Затем сушите его подальше от прямых солнечных лучей, под навесом, в проветриваемых помещениях.
- Процесс сушки длится 10-14 дней, регулярно переворачивая чеснок.
Обрезка корней и стебля:
- После просушки и сортировки чеснока по фракциям слегка обрежьте корни, оставив около 5-7 см.
- Обрежьте стебли практически "чисто", оставив 0,2-0,5 см.
Следуя этим советам, вы сможете сохранить свой чеснок свежим, ароматным и качественным в течение всего сезона.
Напомним, мы уже писали, какие культуры следует посадить рядом с чесноком.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!