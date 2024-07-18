Когда следует обрезать чеснок, чтобы долго хранился

Опытные садоводы, разбирающиеся в выращивании чеснока, советуют не спешить с обрезкой его после уборки, информирует Ukr.Media. Это поможет сохранить его свежим и качественным в течение длительного времени. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

Почему не стоит торопиться с обрезкой?

После уборки головки чеснока продолжают набирать вес. Зубки растут, получая питание от листьев, которые еще не полностью высохли.

Что говорят специалисты:

Обрезка зеленого пера приводит к потере питания головкой. Покрывающие чешуи не могут долго просыхать, ведь зубки отдают влагу, которую могли бы черпать из листьев.

Необрезанный чеснок отлично сохраняется, сохраняя свою крепость и сочность до весны и начала лета.

Обрезка:

Обрезать чеснок рекомендуется только при необходимости, например, для использования или продажи.

Не рекомендуется обрезать в течение 2-3 недель после уборки.

Оставляйте около 10-15 см стебля при обрезке. Слишком короткая обрезка приведет к потере веса, сочности и повреждению чешуй.

Сначала обрежьте сухую "ботву", оставив почти весь стебель. Храните чеснок насыпью или в мешке.

Уже осенью постепенно обрезайте стебли до удобных размеров.

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Просушивание:

После уборки просушите чеснок на солнце в течение 2-3 часов.

Затем сушите его подальше от прямых солнечных лучей, под навесом, в проветриваемых помещениях.

Процесс сушки длится 10-14 дней, регулярно переворачивая чеснок.

Обрезка корней и стебля:

После просушки и сортировки чеснока по фракциям слегка обрежьте корни, оставив около 5-7 см.

Обрежьте стебли практически "чисто", оставив 0,2-0,5 см.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить свой чеснок свежим, ароматным и качественным в течение всего сезона.

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