Когда собирать калину и как приготовить из нее полезный сироп на зиму

Калина – очень полезная ягода, и важно знать, как ее правильно собрать и сохранить. Один из самых удачных способов хранения калины на зиму – это приготовление сиропа, в котором сохранятся все полезные витамины.

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Ягоды калины лучше собирать после первых морозов, поскольку они могут быть горькими, если собирать их раньше, пишет Белновости. Этот сироп не требует варки или консервации, но его нужно хранить в холодильнике или другом прохладном месте. Его можно употреблять (после консультации с врачом) вместе с теплой водой или добавлять в чай.

Ингредиенты:

Ягоды калины – 1 кг

Сахар – 1 кг

Приготовление:

Ягоды из своего сада переберите и не промывайте их. Разложите ягоды в чистый сосуд, посыпьте сверху сахаром и оставьте на сутки при комнатной температуре. После 24 часов разомните ягоды ложкой или другим чистым и стерильным предметом (не используйте блендер). Разлейте готовый сироп в предварительно стерилизованные банки и оставьте в течение 3-4 недель. После этого процедите сироп, сожмите ягоды через марлю, закройте сироп крышками и храните его в холодильнике.

Раньше мы писали о том, как приготовить калину с сахаром на зиму.

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