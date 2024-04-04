Когда стоит бить тревогу: врач рассказал, какая дневная норма выпадения волос

Потеря волос является обычным явлением в процессе их роста. Понимание суточной нормы выпадения волос позволяет выявить потенциальные отклонения.

Врач скорой помощи Джо в своем TikTok разъясняет, сколько волос терять ежедневно является нормой и в какой момент следует обратиться за консультацией к специалисту. Об этом пишет ТСН.

Врач говорит, что потеря от 50 до 100 волосинок ежедневно - это норма, которая является частью естественного цикла его роста, включающего сам рост, покой и выпадение.

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Но если вы теряете более 200 волосинок в день, это может быть тревожным звоночком о проблемах со здоровьем волос или кожи головы.

Существует множество причин, по которым может происходить интенсивное выпадение, включая эмоциональный дисбаланс, заболевания кожи головы, неправильное питание, а также изменения гормонального фона.

Знание того, каким должно быть нормальное выпадение волос - это ключ к здоровью вашей шевелюры и кожи головы. Поэтому следите за своими волосами и не медлите с визитом к дерматологу, если заметите тревожные изменения.

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