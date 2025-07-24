Когда стоит копать картошку по лунному календарю: самые благоприятные дни

В Украине постепенно начинается сезон сбора картофеля – одной из основных сельскохозяйственных культур. Чтобы собранный урожай был качественным и сохранился надолго, следует учитывать рекомендации лунного календаря.

УНИАН объясняет, когда лучше всего выкапывать картофель. Оптимальное время для сбора – это период, когда ботва на кустах желтеет, а почва вокруг трескается. Обычно это происходит спустя 90–110 дней после посадки. Лучшей фазой Луны для уборки корнеплодов, в частности картофеля, является период нисходящей Луны. В это время также советуют выкапывать морковь, свеклу, лук, репу.

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В 2025 году наиболее благоприятными днями для выкапывания картофеля считаются начало и середина августа, а также несколько дат в сентябре. Среди них – даты в начале месяцев и в периоды, когда Луна находится в благоприятной фазе для работ с корнеплодами.

Самые благоприятные дни для высадки картофеля:

Август – 2, 4, 10-22, 25-17.

Сентябрь – 1, 2, 8-13, 16-20, 27, 29.

Напомним, ранее мы рассказывали, помешают ли дожди урожая картофеля в Украине.

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