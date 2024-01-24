Когда стоит перестать пользоваться бальзамом для губ: будет только вредить

Зимой губы особенно нуждаются в уходе. Сухой холодный ветер, мороз, перепады температур могут быстро сделать их потрескавшимися и покрасневшими.

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Конечно, первое, что приходит в голову в таких случаях, - это использовать бальзам для губ. Однако, как показывают исследования, в некоторых случаях бальзам может даже усугубить ситуацию. Об этом пишет glavred.

Кожа на губах значительно тоньше, чем на других участках тела, и имеет меньшее количество сальных желез. Это означает, что она более чувствительна к воздействию внешних факторов и быстрее теряет воду. Чтобы защитить губы от пересыхания, важно использовать бальзам, содержащий как увлажняющие, так и окклюзионные ингредиенты.

Увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота и глицерин, помогают притягивать и удерживать влагу в коже. Окклюзионные компоненты, такие как вазелин, пчелиный воск, масло ши и кокосовое масло, образуют на поверхности кожи защитный слой, препятствующий испарению влаги.

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Если вы пользуетесь бальзамом, а губы все равно лопаются, возможно, причина в том, что бальзам не содержит достаточного количества окклюзионных компонентов. В этом случае следует попробовать другой бальзам, в составе которого есть такие ингредиенты, как вазелин, пчелиный воск, масло ши или кокосовое масло.

Еще одна причина, по которой губы могут трескаться, — это омертвевшие клетки кожи, которые закупоривают поры и препятствуют проникновению питательных веществ. В этом случае поможет пилинг для губ. Вы можете купить готовый скраб для губ или приготовить его дома самостоятельно. Для этого смешайте в равных пропорциях морскую соль, сахар и растительное масло.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественный бальзам для губ.

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