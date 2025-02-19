Когда тяжело на душе: топ сериалов, поднимающих настроение

Когда сердце нуждается в тепле, а мысли – покоя, на помощь приходят сериалы, дающие веру в лучшее. Они успокаивают, вдохновляют и даже помогают переосмыслить важнейшие вещи в жизни.

РБК-Украина собрал ряд сериалов, которые могут заменить сеанс у психолога и стать настоящим эмоциональным спасением.

"Плохость" (2016-2019)

Главная героиня – острая на язык, саркастическая, но в то же время уязвимая молодая женщина, пытающаяся справиться с болью потери, одиночеством и непростыми отношениями в большом городе. Она разрушает "четвертую стену", общаясь со зрителями, что придает истории особый шарм и юмор.

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"Конец его мира" (2017)**

Этот британский черный комедийно-драматический сериал снят по мотивам графического романа Чарльза Форсмана. Его главные герои – 17-летний Джеймс, убежденный, что он психопат, и мятежная Алиса, стремящаяся уйти от серой жизни. Вместе они отправляются в опасное путешествие, которое изменяет их представления о мире и о себе.

"Шучу" (2018-2020)

Сюжет рассказывает о Джеффе Пиклзе – ведущем популярном детском шоу, который после семейной трагедии пытается сохранить привычный образ доброжелательного оптимиста. Но боль утраты равномерно разрушает его внутренний мир, и он начинает терять контроль над своей жизнью.

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