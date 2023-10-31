Когда у вас куча лишней гречки: Как сделать подкормку для растений из крупы

Некоторые хозяйки создают большие запасы гречихи в своей кухне, иногда так много, что ее вряд ли удастся съесть до истечения срока годности. В такой ситуации выбрасывать этот продукт совсем необязательно, поскольку его можно использовать для создания полезного удобрения. Этот метод может быть особенно полезен для дачников, выращивающих рассаду.

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Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, сотрудничающий с сетевым изданием "БелНовости", рассказывает о том, как превратить гречку в чудесное удобрение.

Для приготовления этого удобрения достаточно просто насыпать гречку в глубокий контейнер и залить ее чистой водой в соотношении одна ложка гречихи к 300 мл воды. Затем оставить эту смесь в течение 24 часов.

После этого времени в воде появится большое количество микроэлементов, имеющихся в составе гречихи. Гречиха содержит калий, фосфор, кальций, магний и другие полезные элементы для растений.

Полученное удобрение нужно пропустить через фильтр, чтобы отделить отходы гречихи от жидкости и разбавить его в два раза, добавив новую порцию чистой воды.

Получившуюся жидкость можно использовать для полива рассады. Лучше эту процедуру проводить еженедельно, чтобы растения получали все необходимые микроэлементы.

Кроме того, это удобрение может быть использовано не только для рассады, а также для комнатных растений, чтобы обеспечить их необходимыми полезными веществами.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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