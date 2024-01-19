Комнатные растения вас поблагодарят: зачем в горшки подсыпать корицу и сахар

Комнатные растения – это отличный способ добавить красоты и жизни в любой интерьер. Однако иногда они могут начинать ослабевать и увядать. Это может быть вызвано несколькими факторами, такими как недостаток света, воды или питательных веществ.

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Если вы заметили, что ваше комнатное растение увядает, не отчаивайтесь. Вы можете оживить ее с помощью простых натуральных ингредиентов, которые есть у вас на кухне.

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Корица

Корица обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые могут защитить ваши растения от болезней. Она также действует как естественный гормон укоренения, что может помочь живцам прижиться.

Чтобы защитить свои растения от болезней, просто посыпьте чайную ложку корицы на горшок. Чтобы стимулировать укоренение черенков, положите немного порошка корицы на взятый стебель перед тем, как пересадить его в горшок или в землю.

Лузга лука

Лузга лука – это естественный репеллент, который может помочь защитить ваши растения от тлей и клещей.

Чтобы приготовить мацерацию из луковой шелухи, в емкость, наполненную луковой шелухой, налейте литр воды и оставьте на ночь. Затем кипятите полученную смесь 20 минут, дайте остыть и процедите. Перелейте раствор в бутылку с пульверизатором и опрыскивайте листья комнатных растений.

Лузга лука также является органическим удобрением. Оно богато калием, кальцием, магнием и железом, которые необходимы для здоровья растений.

Зеленый чай

Зеленый чай – это природное удобрение, которое помогает сохранить здоровье растений и улучшает их цветение. Он содержит азот, калий, фосфор и магний, необходимые для роста растений.

Чтобы приготовить жидкое удобрение, замочите пакетики зеленого чая в воде на несколько часов и используйте настой для полива растений.

Если вы использовали чайные пакетики, переделайте их, чтобы использовать в качестве удобрения. Для этого снимите этикетку и скрепку из чайного пакетика и поместите его прямо в землю. Затем полейте свое растение.

Также подумайте о подкормках ваших растений мульчей из зеленого чая. Для этого откройте использованный пакетик зеленого чая и разложите его содержимое по грунту, как мульчу. Вы можете сделать то же с листьями зеленого чая, которые вы используете для приготовления травяного чая.

Сахар

Сахар – это естественный стимулятор роста, который может помочь оживить растения, увядающие из-за недостатка солнечного света.

Посыпьте чуть-чуть сахара на почву и полейте растение, как обычно. Также можно смешать сахар с кофейной гущей, которая также является удобрением.

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