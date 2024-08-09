Кому из водителей в этой ситуации запрещено поворачивать: задача на знание ПДД (видео)

На перекрестке красный автомобиль поворачивает налево, а водитель белого авто – направо. Перед перекрестком на проезжую часть нанесена разметка, показывающая разрешенные направления движения.

Кто из водителей нарушит правила, если проедет в задуманном направлении? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче виден дорожный знак 5.16 "Направление движения по полосам". Дорожная разметка позволяет водителю красного автомобиля повернуть налево.

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Знак 3.23 "Поворот слева запрещен" над левой полосой имеет желтый фон, поэтому временный. Временные знаки имеют преимущество над постоянными, поэтому водитель красного автомобиля не может повернуть налево.

С водителем белого автомобиля проще – перед ним расположен знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он указывает, что водитель находится на дороге с односторонним движением, однако не обязывает двигаться прямо, поэтому водитель может повернуть направо.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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