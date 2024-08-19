Кому из водителей в этой ситуации запрещено выполнить поворот: задача на знание ПДД (видео)

Два автомобиля подъехали к перекрестку. Желтый намерен повернуть налево, а зеленый – направо.

Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в этой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче указаны знаки 2.1 "Дать дорогу" и 4.1 "Движение прямо". Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

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Знак "Движение прямо" позволяет продолжать движение прямо и запрещает поворот. В таком случае водитель зеленого автомобиля не может повернуть направо.

В то же время, зона действия знака 4.1 распространяется только от места установки до следующего перекрестка. Поэтому водитель желтого автомобиля может повернуть налево по выбранной траектории.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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