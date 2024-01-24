Кому категорически запрещено употреблять семена льна

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Семена льна противопоказаны детям до 3-х лет. Нужно осторожно их применять при наличии камней в желчном пузыре из-за желчегонного эффекта.

Женщинам, у которых эндометрит, фибромиома матки или поликистоз яичников его нельзя употреблять через фитоэстрогены.

По той же причине должны быть осторожны с семенами льна беременные и те, кто кормит грудью.

Хотя льняное семя содержит много полезных и ценных ингредиентов, считать его супер-продуктом не следует. Оно не является главным источником омега-3 жирных кислот.

Дело в том, что лишь 10-20% растительных омега-3 полноценно усваивается организмом. Поэтому, если употребить 1 столовую ложку семян, несмотря на то, что там большое количество омега-3 жирных кислот (целых 2 г), только 0,2 - 0, 25 г из них полноценно усвоятся и превратятся в активные вещества.

Помните, что оптимально для взрослых потреблять суммарно 1 г омега-3 жирных кислот в сутки. И чтобы получить суточную норму из семян льна, вам пришлось бы употреблять более 4 столовых ложек семечек в день. А это может нанести вред вашему здоровью.

Льняное семя можно добавлять в пищу в рекомендуемых дозах, но это отнюдь не исключает использования более эффективных животных источников омега-3 жирных кислот.

Так что, вспомним Парацельса: "Все есть яд и все есть лекарство; то и другое определяет доза "...

*** Для профилактики ишемической болезни сердца рекомендуется хотя бы два раза в неделю включать в рацион блюда из жирной рыбы.

Джерело.