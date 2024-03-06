Кому нельзя часто есть авокадо: противопоказания и польза

Авокадо – один из самых популярных суперфудов последних лет. Его добавляют в салаты, бутерброды, смузи и другие блюда. Но действительно ли авокадо так полезен, как о нем говорят?

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Это простой способ сделать ваш рацион более полезным и вкусным, пишет Slurrp. Но помните, что перед употреблением авокадо рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем.

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Давайте рассмотрим 7 причин, почему авокадо может быть полезным для вашего здоровья:

Сердце здоровья. Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, помогающие снизить уровень холестерина и улучшить работу сердца. Уровень сахара в крови. Авокадо имеет низкий гликемический индекс, поэтому не вызывает скачков уровня сахара в крови. Усвоение антиоксидантов. Авокадо помогает организму усваивать антиоксиданты из других продуктов. Здоровье глаз. Авокадо богат каротиноидами, которые полезны для здоровья глаз. Противовоспалительные свойства. Авокадо обладает противовоспалительными свойствами, что может помочь снизить риск развития некоторых хронических заболеваний. Профилактика рака. Авокадо содержит антиоксиданты, которые могут помочь нейтрализовать свободные радикалы, вызывающие рак. Здоровье кожи и волос. Авокадо богат витаминами Е и C, которые полезны для кожи и волос.

Как добавить авокадо в свой рацион?

Добавляйте авокадо в салаты.

Сделайте тосты из авокадо.

Приготовьте смузи из авокадо.

Используйте авокадо вместо майонеза.

Смешайте авокадо со сметаной для соуса.

Добавьте авокадо в суп.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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