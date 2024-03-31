Кому нельзя пить кефир и почему ответ вас удивит

Кефир – это кисломолочный продукт, который веками используется людьми для улучшения здоровья. Он богат питательными веществами, которые делают его ценным дополнением к любому рациону. Однако важно понимать, что кефир не является панацеей и его употребление может иметь определенные противопоказания. Об этом пишет тсн.

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Польза кефира:

Кефир содержит белок, бета-каротин, аминокислоты, витамины A, C, группы B, а также кальций, магний, натрий, калий, фосфор.

Благодаря этому он может:

Укреплять иммунитет

Улучшать эластичность кожи и волос

Увеличивать работоспособность

Улучшать работу пищеварительной системы

Укреплять кости и суставы (благодаря высокому содержанию кальция)

Уменьшать раздражительность, снимать стресс и напряжение

Улучшать сон

Кому нельзя пить кефир:

При наличии дисбактериоза, заболеваний печени, сахарного диабета, аутоиммунных и аллергических заболеваний, запоров.

Людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, панкреатитом.

Маленьким детям до 6 лет (может раздражать слизистую).

При аллергии на молоко.

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Сколько кефира можно пить в день

Врачи рекомендуют не более 2 стаканов в сутки.

Людям с сахарным диабетом – не более 80 граммов в день.

Превышение дозы может привести к набору избыточного веса.

Почему кефир не помогает похудеть

Кефирные диеты – это несбалансированное питание, которое может иметь отрицательные последствия.

Кефир не утоляет голод, а наоборот стимулирует аппетит.

Употребление кефира в больших количествах может привести к набору веса.

Кефир не является низкокалорийным продуктом.

Кефир – это полезный продукт, но его следует употреблять разумно. Не следует использовать его как монодиету для похудения. Перед тем как менять свой рацион, проконсультируйтесь с врачом.

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