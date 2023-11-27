Контролирует уровень сахара в крови и полезен для сердца: почему следует регулярно есть хумус

Хумус – это вегетарианский соус, который подают с питой или фалафелем. Его делают из нута, тахини, оливкового масла, лимона и чеснока.

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Об этом пишет Shuba.

Хумус богат клетчаткой, положительно влияющей на здоровье кишечника, увеличивая количество полезных бактерий.

Кроме того, нут содержит много белка, стойкого крахмала и клетчатки, что замедляет скорость его переваривания. Это приводит к низкому гликемическому индексу (ГИ), помогающему контролировать уровень сахара в крови.

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Полезные свойства хумуса:

Хумус содержит нут, богатый клетчаткой, а также оливковое масло и семена кунжута, являющиеся источником здоровых мононенасыщенных жиров. Исследования показывают, что рацион, богатый бобовыми, такими как нут, может помочь снизить уровень "плохого" холестерина, а мононенасыщенные жиры, особенно оливковое масло, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление нута может способствовать потере веса, что объясняется наличием амилозы. Этот стойкий крахмал меньше подвергается пищеварению ферментами, поэтому чем больше амилозы в пище, тем меньше она усваивается. Традиционные компоненты хумуса, такие как нут, кунжут и оливковое масло, обладают противовоспалительными свойствами. К примеру, оливковое масло снимает воспаление наравне с ибупрофеном.

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