Копеечный способ избавиться от слизней в саду и огороде, который используют в Британии

Слизни и улитки – это неприятные вредители, которые могут нанести вред вашим растениям. К счастью, существует дешевый и эффективный способ избавиться от них с помощью чесночного спрея.

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Есть способ избавиться от улиток и слизней в саду с помощью чеснока, пишет Express.

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Как сделать чесночный спрей против слизней и улиток:

Измельчите одну чесночную головку. Залейте его 500 мл теплой воды. Оставьте смесь настаиваться на ночь. Процедите смесь и перелейте ее в пульверизатор.

Как использовать чесночный спрей:

Опрыскивайте растения раствором вечером, когда слизни и улитки наиболее активны. Обратите особое внимание на нижнюю сторону листьев и стеблей. Повторяйте обработку еженедельно или после дождя.

Почему чесночный спрей работает: Слизни и улитки не переносят сильный запах чеснока. Чесночный спрей создает для них неприятную среду, заставляя их уходить в другое место.

Вы можете хранить чесночный спрей в холодильнике до 3 месяцев. Перед использованием тщательно взболтайте спрей.

Попробуйте этот копеечный способ избавиться от слизней и улиток в вашем саду. Это эффективный и безопасный метод, который поможет вам сохранить ваши растения здоровыми.

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