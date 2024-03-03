Корейский способ быстро разморозить рыбу и мясо: нужно вода, сахар и соль

Когда основной ингредиент приготовления обеда или ужина заморожен, можно потерять кучу времени, ожидая размораживания при комнатной температуре.

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Однако есть один способ, который используют корейцы при размораживании рыбы и мяса. Вам не нужна горячая вода или микроволновка, пишет goodhousekeeping.

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Для быстрого размораживания того, что вынули из морозилки, вы требуете достаточно глубокую емкость, воду и определенное количество сахара или соли.

Быстрая разморозка мяса

Нагрейте полтора литра воды до температуры около 40 градусов. Если нет кухонного термометра, просто убедитесь, что вода нагрета чуть больше температуры вашего тела. Влейте теплую воду в глубокую миску и добавьте три столовых ложки сахара и размешайте. Поместите кусок мяса в эту сладкую воду и оставьте на 10 минут для полного размораживания. Сахар помогает ускорить процесс размораживания.

Быстрое размораживание рыбы

Нагрейте полтора литра воды и добавьте три столовых ложки поваренной или морской соли, тщательно размешивая, пока соль не растворится полностью. Положите тушку рыбы в теплую соленую воду и оставьте ее на десять минут для полного оттаивания. Соль поможет не только ускорить процесс размораживания, но и соберет вкус рыбы.

Важно учитывать, что время размораживания может варьироваться в зависимости от размера куска мяса или тушки рыбы.

Напомним, мы уже писали, как разморозить мясо за 5 минут.

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