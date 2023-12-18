Королевский шеф-повар рассказал, чем лакомились британские монархи на Рождество

В день Рождества королевская семья Великобритании прибегала к настоящему гастрономическому путешествию. Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший на королевскую семью с 1982 по 1998 год, очень подробно рассказал о феерии великого дня.

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По его словам, королевские повара готовят два типа завтрака – для женщин и для мужчин, и они достаточно разные. Об этом сообщает Express.co.uk.

Женщины предпочитают легкий завтрак из нарезанных фруктов, половины грейпфрута, тостов и кофе. В то же время мужчины наслаждаются яйцами, беконом, грибами, копченым перцем.

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После того, как члены королевской семьи пошли в церковь, они возвращаются домой, где им подают рождественский обед, включающий салат с креветками или омарами, жареную индейку и традиционные гарниры, такие как пастернак, морковь, брюссельская капуста.

Позже днем и после того, как они посмотрели речь монарха в 15.00, им подают послеобеденный чай и фруктовый пирог. Предыдущие приемы пищи служат лишь разминкой для главного события, королевского рождественского ужина в форме шведского стола, включающего около 20 блюд.

Перед рождественским столом с 15-20 разными блюдами старший шеф-повар заходит в столовую и нарезает ребрышки, или индейку или ветчину, и когда он заканчивает, ее Величество представляет шеф-повара. со стаканом виски, и они тостируют. Это единственный раз, когда шеф-повар заходит в столовую и выпивает бокал виски с королевской семьей.

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