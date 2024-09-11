Кошка Тейлор Свифт зарабатывает больше, чем ее бойфренд: что известно по породе скоттиш-фолд

Известная и мегапопулярная американская певица Тейлор Свифт имеет кошку породы скоттиш-фолд. Ее любимицу зовут Оливия Бенсон. Кошка 34-летней певицы входит в тройку кошек мира, зарабатывающих миллионы долларов в год. В частности, Оливия Бенсон, имеет больший капитал, чем бойфренд Тейлор Свифт Тревис Келси из НФЛ.

Согласно данным AllAboutCats.com, Оливия Бенсон снималась с Тейлор Свифт в ее клипах, она принимала участие и в высокобюджетных рекламных роликах. Оливия Бенсон заработала 97 миллионов долларов.

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У Тейлор Свифт на воспитании находятся три кота: Мередит Грей (шотландская вислоухая), вышеупомянутые Оливия Бенсон и Бенджамин Баттон (регдолл). Певица 2019 года сказала TIME : "У меня есть коты. Я одержима ими. Я очень люблю своих кошек".

Что известно о котах Тейлор Свифт. Источник: instagram.com/taylorswift

Что известно о котах Тейлор Свифт. Источник: instagram.com/taylorswift

Что известно о котах Тейлор Свифт. Источник: instagram.com/taylorswift

Что известно о котах Тейлор Свифт. Источник: instagram.com/taylorswift

Что известно о котах Тейлор Свифт. Источник: instagram.com/taylorswift

Что известно о котах Тейлор Свифт. Источник: instagram.com/taylorswift

Что известно о котах Тейлор Свифт. Источник: instagram.com/taylorswift

Когда у нее спросили, почему она выбрала кошек, Тейлор Свифт ответила: "Они очень достойны. Они независимы. Они очень способны справиться со своей жизнью".

За кого на выборах президента США будет голосовать Тейлор Свифт

Кстати, после дебатов Камалы Гаррис и Дональда Трампа певица объявила себя "бездетной кошачьей женщиной". Тейлор Свифт объявила, что будет голосовать за вице-президента США Камала Гаррис на президентских выборах в 2024 году. В сообщении в социальных сетях певица опубликовала фото с одним из своих кошек (Бенджамин Баттон породы Рэгдола) на руках и подписала ее так: "Тейлор Свифт. Бездетная кошачья леди".

Тейлор Свифт поддержала Камалу Гаррис после дебатов с Трампом. Источник: instagram.com/taylorswift

Предлагаем узнать больше о кошачьей породе скоттиш-фолд (шотландский вислоухий кот).

Шотландский вислоухий кот, или скоттиш-фолд, уже давно завоевал сердца многих любителей кошек. Его милая мордашка с большими глазами и характерные загнутые ушки делают его одним из самых популярных пород в мире.

Особенности породы скоттиш-фолд

Самая выразительная черта скоттиш-фолда – это, конечно же, загнутые вперед ушки. Однако существуют и скотиш-страйты с прямыми ушами. Окрас шерсти может быть разнообразным: от однотонного до пятнистого или полосатого.

Шотландские вислоухие коты известны своим спокойным и кротким характером. Они хорошо ладят с детьми и другими домашними животными. Скоттиш-фолды очень привязаны к своим владельцам и любят проводить с ними время.

Как и многие другие чистокровные породы, скоттиш-фолды могут быть подвержены определенным генетическим заболеваниям, таким как остеохондродисплазия (хондродистрофия). Поэтому важно покупать котенка у ответственного заводчика.

Уход за скотиш-фолдом несложен. Регулярное расчесывание поможет поддерживать шерсть в хорошем состоянии, а чистка ушей – предотвратить инфекции.

Цена на котенка скоттиш-фолда может значительно варьироваться в зависимости от ряда факторов: Котята из более известных питомников, как правило, стоят дороже. Редкие расцветки могут увеличить стоимость. Котята с идеальной конформацией, то есть максимально соответствующие стандартам породы, также стоят дороже.

Средняя цена на котенка скоттиш-фолда в Украине составляет от 500 до 1500 долларов США. Однако стоимость может быть как значительно ниже, так и выше.

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