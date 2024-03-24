Шкурки и корешки из яблок не следует выбрасывать: благодаря этому лайфхаку вы получите домашний яблочный уксус

Яблочный уксус довольно популярен на кухне, который добавляется в салаты или во время консервации. Его можно изготовить самостоятельно не тратя лишних продуктов.

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Эксперты издания Don't Waste the Crumbs предлагают использовать обрезки из яблок, обычно считающихся отходами. Подойдут как кожуры из яблок, так и сердцевинки с корешками.

Все, что вам понадобится – это яблочные отходы (свежие), банки с широким горлом, бумажное полотенце и резинка.

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На одну литровую банку:

Яблочные обрезки примерно 6 крупных яблок

2 столовые ложки сахарного песка

2 стакана холодной кипяченой воды

Совет: если у вас недостаточно кусочков яблок, чтобы приготовить уксус, заморозьте сердцевину и кожуру, пока не соберете достаточное количество ингредиентов.

Как приготовить яблочный уксус?

2 столовых ложки сахарного песка и ¼ стакана воды поместите в литровую банку. Перемешивайте, пока сахар не растворится.

Наполните банку кусочками яблок, не более ¾. Обрезкам яблок необходимо место, чтобы расшириться и остаться под жидкостью.

Добавьте оставшуюся воду в банку. Яблоки должны быть полностью погружены. Плесень может появиться на любой части яблок, если она не закрыта и испортить вашу партию уксуса.

Если ваши остатки уплывут на верхнюю часть банки, добавьте грузы для брожения.

Накройте верхнюю часть банки бумажным полотенцем и закрепите резинкой.

Дайте яблокам постоять в теплом темном месте две недели.

Через 2 недели вы можете заметить шипение или пузырьки. Процедите кусочки яблок и выбросьте их. Снова накройте яблочный уксус бумажным полотенцем. Дайте уксусу постоять при комнатной температуре еще 2-4 недели.

Уксус может помутнеть или сверху может образоваться налет, являющийся нормальным явлением. Через 4 недели после первого приготовления уксуса раз в неделю испытывайте уксус по вкусу, пока он не ферментируется. Остановить процесс брожения можно, заменив фильтр на консервную крышку и храня ее в холодильнике.

Для более продолжительного хранения можно использовать стеклянные банки с поворотной крышкой и поставить в холодильник.

Готовый яблочный уксус храните в холодильнике, чтобы остановить процесс брожения.

Здесь вы сможете найти еще один рецепт яблочного уксуса.

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