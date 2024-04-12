Космический 'переворот': удивительная теория о происхождении Луны нашла подтверждение

Последние исследования указывают на химическую неоднородность поверхности Луны. Это может иметь связь с кардинальным изменением ее ориентации относительно Земли, произошедшим много миллиардов лет назад.

Тогда естественный спутник нашей планеты, якобы, перевернулся наизнанку. Об этом пишет NV.

Луна имеет одну удивительную особенность, которая касается ее поверхности. На ближней ее стороне находится KREEP Terrane - зона, известная своими геохимическими аномалиями. Эта территория отличается высоким содержанием уникальных металлов, таких как калий, фосфор, а также редкоземельные элементы. Данный регион совпадает с лунным морем - большими базальтовыми плато, сформированными в результате вулканической деятельности. Удивление вызывает то, что этот базальт содержит минерал ильменит в большом количестве, хотя подстилающие породы менее плотные. Обычно, исходя из законов плотности, ильменит должен был бы опуститься в глубины Луны, тогда как более легкие материалы поднимались бы на поверхность. Такая необычная расстановка побудила ученых к размышлениям о потенциальном переворачивании слоев лунной мантии. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, проливает свет на эту загадку, предоставляя новые доказательства.

Читайте также: NASA установило происхождение таинственного космического объекта, который вращается вокруг Луны (фото)

Группа ученых из Университета Аризоны разработала ряд симуляций, которые обнаружили гравитационные аномалии на ближней стороне Луны. Они соответствуют зонам с высокой концентрацией тяжелых минералов, что подтверждает гипотезу об опрокидывании мантии, которое произошло миллиарды лет назад. Ученые создали модели, имитирующие перемещение ильменитовых насыщенных слоев, анализируя гравитационные изменения, вызванные менее плотными породами под поверхностью Луны. Их результаты дали четкие полигональные узоры линейных гравитационных аномалий.

"Таким образом, гравитационное поле Луны сохраняет критические сведения об опрокидывании лунной мантии, которое широко считается одним из определяющих событий в ранней истории Луны, но детали которого до сих пор оставались неизвестными", – отмечают ученые.

Кроме того, они точно определили когда именно произошел этот геологический переворот: около 4,22 миллиарда лет назад, вскоре после формирования Луны из фрагмента Земли, который отделился в результате мощного столкновения на заре Солнечной системы.

Напомним, ранее мы писали, что на Луне хотят построить железную дорогу, которая будет соединять различные местные базы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал!