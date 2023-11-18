Кости, скорлупа и молоко: копеечные удобрения для орхидей, которые действительно полезны

Правильный уход с орхидеями обеспечит растению полноценное развитие и обильное цветение. Чтобы эти цветы хорошо росли и цвели, им нужно правильное питание.

Видео дня

Есть несколько рецептов домашних удобрений для орхидей, которые можно легко приготовить, пишет СareForYourOrchids.

Читайте также: Орхидеи будут цвести долго и обильно: просто потрите и полейте этим средством (видео)

Наиболее подходящими для орхидей являются следующие удобрения:

Молоко содержит азот, калий, кальций и магний. Для приготовления удобрения из молока смешайте одну часть молока с четырьмя частями воды. Используйте данную смесь каждые две недели.

Чай – содержит азот. Для приготовления удобрения из чая откройте чайный пакетик и высыпьте содержимое в горшок для орхидеи. Применяйте раз в месяц в весенне-летние месяцы.

Картофель содержит калий и следы фосфора. Для приготовления удобрений из картофеля нарежьте или натрите на мелкую терку картофель вместе с кожурой и отварите несколько минут. Затем процедите и поливайте орхидею раз в неделю.

Меласса – содержит калий. Для приготовления удобрения из патоки используйте чайную ложку, разведенную в воде, как часть обычной процедуры полива.

Читайте также: Спасет одна специя: чем оживить орхидею, которая не хочет цвести

Другие питательные вещества для орхидей

Некоторые домашние удобрения для орхидей содержат следы других химических веществ (микроэлементов), таких, как кальций, которые также снабжают вашу орхидею питанием.

Например, можно взять измельченные сушеные куриные кости. Они содержат калий и кальций. Измельчите сушеные куриные кости, посыпьте их поверх почвы перед поливом.

Яичная скорлупа, содержащая кальций, тоже будет хорошим удобрением для орхидей. Измельчите яичную скорлупу на кусочки как можно мельче, лучше в порошок. Посыпьте его на кору в горшке перед поливом.

Понадобится и вода, в которой варился рис – она содержит дополнительные минералы.

Специалисты советуют не забывать промывать горшок для орхидеи раз в месяц большим количеством воды, чтобы смыть все накопившиеся соли удобрений, которые могли возникнуть.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!