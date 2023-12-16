Кот грызет все подряд: ветеринар сказал, нормально ли это

Многие владельцы домашних животных сталкиваются с проблемой, когда их коты грызут несъедобные вещи, такие как углы мебели, электроники, игрушек и даже самих себя. Это может быть не только раздражительным, но и опасным для здоровья кота.

Видео дня

В большинстве случаев коты грызут, чтобы исследовать свое окружение, снять стресс или просто играть. Это поведение обычно начинается в возрасте котят и снижается до взрослого возраста, пишет Askmycats.

Читайте также: Ученые сказали, что произойдет с собаками, если исчезнут люди

Почему коты жуют несъедобные вещи?

Существует несколько причин, почему кошки могут начать грызть несъедобные вещи. Самые распространенные из них:

Прорезывание зубов. У котят в возрасте от 3 недель до 6-7 месяцев начинают расти постоянные зубы. Этот процесс может быть болезненным и вызывать у них зуд в десне. Жевание несъедобных вещей помогает им облегчить этот дискомфорт.

У котят в возрасте от 3 недель до 6-7 месяцев начинают расти постоянные зубы. Этот процесс может быть болезненным и вызывать у них зуд в десне. Жевание несъедобных вещей помогает им облегчить этот дискомфорт. Физические болезни. Некоторые физические заболевания, такие как дефицит клетчатки или проблемы с желудочно-кишечным трактом, могут привести к тому, что коты начнут грызть несъедобные вещи.

Некоторые физические заболевания, такие как дефицит клетчатки или проблемы с желудочно-кишечным трактом, могут привести к тому, что коты начнут грызть несъедобные вещи. Психологические проблемы. В некоторых случаях жевание несъедобных вещей может являться признаком психологических проблем, таких как тревожность или стресс.

Какие опасности могут возникнуть, если коты жуют несъедобные вещи?

Проглоченные кусочки несъедобных вещей могут привести к закупорке желудочно-кишечного тракта. Это опасное состояние, которое может потребовать немедленного хирургического вмешательства.

Читайте также: Ученые раскрыли странную черту кошек: "В вашем дворе живет неразборчивый убийца"

Обгрызание углов электроники может привести к тому, что коты попадут под электрический ток. Это может быть смертельным.

Кошки также могут запутаться в кабелях или других предметах, что может привести к травмам или даже смерти.

Как отучить кота грызть несъедобные вещи?

Чтобы отучить кота грызть несъедобные вещи, важно выяснить причину этого поведения. Если это прорезывание зубов, то можно попытаться давать коту безопасные для погрызки игрушки, например, специальные деревянные столбики или кости. Если же причина в дефиците клетчатки, то нужно просмотреть рацион кота и добавить в него продукты, богатые этим веществом.

В случае психологических проблем может потребоваться помощь ветеринара-психотерапевта.

Вот несколько советов, которые помогут вам отучить кота грызть несъедобные вещи:

Обеспечьте кота безопасным пространством для игры и развлечений. В этом пространстве не должно быть доступных для кота несъедобных вещей. Давайте коту безопасные игрушки. Игрушки должны быть разного размера, цвета и формы, чтобы заинтересовать кота. Обогатите жизнь кота интерактивными играми. Игры помогут коту снять стресс и получить необходимую физическую активность. Попытайтесь использовать специальные репелленты. Репелленты, такие как горький спрей, могут отпугнуть кота от несъедобных вещей.

Если вы заметили, что ваш кот начинает грызть несъедобные вещи, не медлите с действиями. Нужно вовремя принять меры поможет вам оградить кота от опасностей и сохранить его здоровье.

Ранее специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!