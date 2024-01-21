Кот напрудил в автомобиле: как эффективно избавиться от запаха кошачьей мочи

Запах кошачьей мочи в машине может быть ужасающим. Он не только неприятен, но и может быть небезопасен для вашего здоровья.

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Если кошка вместо лотка, сходящая в туалет в машине, вам нужно будет быстро избавиться от запаха, чтобы предотвратить его распространение, предупредили специалисты по askmycats.

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Существует несколько способов избавиться от запаха кошачьей мочи в машине. Лучший способ зависит от того, насколько свежее пятно и из какого материала сделаны поверхности, которые загрязнило животное.

Если пятно свежее, вы можете попытаться удалить его, используя воду и мыльный раствор. Нанесите раствор на пятно и протрите его губкой. Дайте раствору высохнуть на воздухе.

Если пятно засохло, вам понадобится более сильный пятновыводитель, в частности, ферментный – он предназначен для удаления запахов животных. Нанесите средство на пятно и оставьте его на несколько часов или ночью. Затем протрите пятно губкой и промойте его водой.

Можно попробовать уксусный раствор. Уксус и воду смешайте 1 к 1, нанесите на пятно и оставьте на несколько минут. Затем протрите пятно губкой и промойте влажной тряпкой.

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Если вы хотите избавиться от запаха срочно, засыпьте пятно содой и оставьте действовать на ночь. Затем возьмите пылесос и уберите соду из ткани сиденья.

В случае, если пятно от кошачьей мочи не исчезло после этих шагов, вы можете попробовать использовать 3-процентный раствор перекиси водорода. Нанесите раствор на пятно с помощью глазной пипетки и промокните сухим полотенцем.

"Будьте терпеливы. Может потребоваться несколько раз, чтобы полностью удалить запах", – добавили эксперты.

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