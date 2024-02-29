Кот не пьет воду: ветеринары призвали начать волноваться

Домашние коты – потомки диких животных, не требовавших много воды. Их предки получали большую часть влаги из еды. Поэтому современные коты могут пить гораздо меньше, чем собаки в течение дня.

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Несмотря на это, вода – это жизненно важный элемент для любого живого организма. Ее недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет petmd.

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Важно обращать внимание на то, сколько воды пьет ваш кот. Если вы заметили, что он стал пить меньше обычного, это может быть свидетельством проблемы.

Вот несколько причин, почему кошка может пить меньше воды:

Она получает достаточно влаги из еды. Если ваш кот ест много влажного корма, он может не нуждаться в много питьевой воде.

Миска для воды грязная. Кошки очень чистоплотные, поэтому им не нравится пить из грязной миски.

Миска для воды находится в неудобном месте. Кошка может не пить, если миска стоит в шумном или людном месте.

У кошки есть заболевание зубов. Боль во рту может вынудить кошку отказываться от питья.

У кошки есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Некоторые заболевания, такие как гастроэнтерит или панкреатит, могут привести к обезвоживанию. Обезвоживание – это серьезное состояние, которое может быть опасным для жизни.

Вот несколько симптомов обезвоживания у кошек:

Сухой ясно. Запавшие глаза. Закреп. Рвота или диарея. Утрата аппетита. Вялость.

Если вы заметили любой из этих симптомов у вашего кота, немедленно обратитесь к ветеринару.

Ранее специалисты объяснили, почему коты не брезгуют пить воду из унитаза, а воду из миски игнорируют.

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