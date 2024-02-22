Кот сидит и смотрит на стену, будто там что-то есть: ветеринары объяснили жуткую привычку животных

Кошки известны своими эксцентричными повадками, и одна из самых распространенных – это смотреть на стену. Это может показаться странным, и вы можете вдаваться в вопрос, что же ваш пушистый друг действительно видит там, где ничего нет.

Видео дня

Ветеринары изAskmycats.com назвали шесть 6 возможных причин, почему ваш кот смотрит на стену, будто что-то увидел, хотя на самом деле там ничего нет.

Предлагаем прочитать: Сырое мясо и рыба могут стать смертельным ядом для кошек: ветеринары объяснили, почему

1. Ваш кот может слышать то, чего вы не слышите.

Кошки обладают чрезвычайно чувствительным слухом, который улавливает звуки, недоступные человеческому уху. Это может быть звук грызуна в стене, шум машин с улицы или даже приближающиеся шаги членов семьи.

2. Ваш кот имеет лучшее зрение, чем вы.

Кошки видят в темноте гораздо лучше, чем люди, и имеют более широкое периферическое зрение. Поэтому они могут подмечать мелкие частицы пыли, насекомых или другие мелкие детали, которые вы не видите.

3. Мозг вашего кота работает по-другому.

Кошки иногда "зависают", обрабатывая информацию или просто расслабляясь. Это может походить на то, как люди теряются в мыслях.

4. Ваш кот стареет.

С возрастом когнитивные функции кошек могут ухудшаться, что может привести к дезориентации и зависанию.

5. У вашего кота может быть гиперестезия.

Это состояние, при котором кошка испытывает чрезмерную стимуляцию, что может привести к разным симптомам, включая взгляд на стену.

6. Ваш кот может ощущать боль или дискомфорт.

Нажатие головой на стену может являться признаком серьезного заболевания, поэтому важно немедленно обратиться к ветеринару, если вы заметили это поведение.

Что делать, если ваш кот смотрит на стену?

Обеспечьте коту игрушки и развлечения, чтобы стимулировать его. Создайте безопасную и комфортную среду. Обратитесь к ветеринару, если вы озабочены поведением вашего кота.

Помните, что в большинстве случаев взгляд на стену не является поводом для беспокойства. Это просто может быть признаком того, что ваш кот использует острые чувства, чтобы исследовать мир вокруг себя.

Однако важно обращать внимание на другие симптомы, такие как дезориентация, вялость или потеря аппетита. Если вы заметили какие-либо из этих признаков, немедленно обратитесь к ветеринару.

Ранее специалисты объяснили, почему коты не брезгуют пить воду из унитаза, а воду из миски игнорируют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!