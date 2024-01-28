Коты бродят по улице целыми днями: куда они исчезают

Владельцы кошек знают, что их любимцы предпочитают проводить больше времени на улице. Но что происходит, когда они исчезают на весь день или даже несколько дней?

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Эксперты по AskMyCats отмечают, что котами руководят инстинкты. Любопытство, охота или территориальные наклонности являются наиболее распространенными причинами, по которым кот может исчезнуть на несколько суток. Затем им нужно время, чтобы найти дорогу домой.

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Почему кошки исчезают на несколько дней?

Кошки исчезают и пропадают без вести на несколько дней, потому что они интересуются всем, что привлекает их внимание.

Однако из-за этих особенностей коты могут столкнуться со многими трудностями, например, исчезнуть или расстаться со своими хозяевами на длительное время, или даже навсегда.

Специалисты отмечают, что котам полезно проводить время на улице, однако территорию нужно обезопасить. Главная задача владельцев – сделать невозможным исчезновение животного.

"Если кошки станут слишком заняты, они могут оказаться в незнакомом месте и не смогут найти дорогу домой… Кошки любят охотиться, поскольку это естественно, однако это опасно. Они могут упасть со сломанной ветви дерева во время погони за мышью или провалиться в глубокую яму. Если это произойдет, ваша кошка может попасть в тюрьму или получить серьезные ранения, что исключит возможность ее возвращения домой", – добавили эксперты.

Отмечается, что кошки — прожорливые охотники, и разные обстоятельства могут привести к тому, что они будут несколько дней бродить неизвестно где.

Где искать "загулявшего" кота

Кот будет искать убежища от дождя, снега, сильного ветра или низких температур в гаражах и сараях, а также под автомобилями или даже внутри них.

Спросите у соседей, не видели ли они вашу кошку. Вполне возможно, что она очутилась в гараже, машине или сарае.

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Зимой кошки могут греться от автомобильных моторов. Прежде чем завести авто, постучите по бамперу и побуждайте соседей сделать то же самое. Возможно, ваш кот спит в капоте или на одном из колес.

Некоторые кошки также любят лазать по деревьям, и они могут преследовать белку или птицу в очень высокой ветви дерева, прежде чем понять, что они слишком высоко, чтобы слезть.

Следует выйти на улицу и проверить, не застряла ли ваша кошка на дереве, если вы живете в лесистой местности.

Как долго коты бродят и когда бить тревогу

Кошки бродят максимум от 24 до 72 часов. В редких ситуациях коты могут возвращаться домой после того, как их потеряли в течение недель или лет. Пропавшие коты могут выживать в дикой природе длительное время, просто охотясь и отыскивая пищу.

Не стоит паниковать, пока ваша кошка не пропала больше чем на 24 часа.

Если кот вернется домой, проверьте, нет ли у него физических повреждений, проверьте его тело на наличие паразитов.

Как не дать коту убежать?

Чтобы ваша кошка не убежала, убедитесь, что для нее нет простого пути выхода из вашего дома. Убедитесь, что все окна и двери должным образом закрыты. Кроме того, тщательно проверяйте своего кота при входе и выходе из дома, чтобы убедиться, что он не выбегает.

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