Новое исследование выдвигает гипотезу, что ковыряние в носу может быть фактором риска развития болезни Альцгеймера. Эта идея может показаться странной, но на самом деле она имеет смысл, если задуматься о том, как бактерии и вирусы из наших пальцев могут попасть в наш организм, если мы ковыряемся в носу.

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Обонятельная система, расположенная в носовой полости, имеет прямую связь с участками мозга, поражающимися при болезни Альцгеймера, например, с гиппокампом. Это может быть ключевым фактором риска, утверждают исследователи из Университета Западного Сиднея в Австралии. Исследование опубликовано в журнале Biomolecules.

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Болезнь Альцгеймера – это сложное заболевание, имеющее много возможных причин. Ранее считалось, что оно вызвано только отложениями амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, но последние исследования показали, что воспаление мозга также может играть важную роль.

Ковыряние в носу, или ринотиллексомания, может косвенно привести к этому воспалению мозга. Во-первых, оно может привести к попаданию бактерий и вирусов из наших пальцев в мозг. Во-вторых, оно может нарушить микробиомный баланс носа, делая его более восприимчивым к инфекциям.

Утренние исследования уже показали связь между ковырянием в носу и повышенным риском инфекций, например COVID-19.

Исследование на мышах показало, что повреждение носового эпителия может увеличить риск инфицирования, что приведет к реакции в мозге, подобной наблюдающейся у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Другие факторы, свидетельствующие в пользу этой гипотезы, включают то, что некоторые вирусы регулярно выявляются в мозгу людей с болезнью Альцгеймера, а первые признаки болезни часто появляются в обонятельной луковице.

Хотя окончательного вывода, что ковыряние в носу повышает риск болезни Альцгеймера, еще нет, исследователи считают, что эту теорию нельзя игнорировать.

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