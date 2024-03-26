Кожаная, микротренч, бомбер: топ трендовый курток весны-2024

В этом году в моду будет большое разнообразие кожаной одежды. От классических кожаных курток до фермерских курток. Модницы смогут выбрать короткий тренч и удобный бомбер. Различные цвета и фактуры – вот что отличает весенняя одежда-2024. Об этом пишет Радиотрек.

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Кожаная куртка:

В этом году кожа на пике популярности. На подиумах представлен широкий спектр кожаных курток:

Классические черные

Цветные

Оверсайз

Длинные

Короткие

С эффектом потертости

С заклепками

Бомбер:

Куртка, когда-то задуманная как одежда для летчиков, стала фаворитом модниц. Бомбер легко вписывается в разные стили и сочетается с джинсами, шортами, юбками, классическими брюками.

Блестящая куртка:

Эффект блеска – один из трендов сезона. Блестящие куртки предлагают носить с платьями и юбками, в том числе с прозрачными.

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Куртка фермера:

В этом году популярна куртка, которую когда-то носили фермеры. Она отличается практичностью и универсальностью. Подходит для повседневного стиля

Укороченный тренч:

Микротренч стал фаворитом молодежи. Он прекрасно подчеркивает стройную талию и сочетается с брюками и юбками с пониженной талией.

Дополнительные советы:

Не бойтесь экспериментировать с цветами и фасонами.

Выбирайте куртку, которая подходит вашему стилю и типу фигуры.

Обратите внимание на качество материалов и пошив.

Напомним, мы писали, какая клетчатая одежда будет в тренде весной-2024.

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