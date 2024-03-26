Кожаная, микротренч, бомбер: топ трендовый курток весны-2024
В этом году в моду будет большое разнообразие кожаной одежды. От классических кожаных курток до фермерских курток. Модницы смогут выбрать короткий тренч и удобный бомбер. Различные цвета и фактуры – вот что отличает весенняя одежда-2024. Об этом пишет Радиотрек.
Кожаная куртка:
В этом году кожа на пике популярности. На подиумах представлен широкий спектр кожаных курток:
- Классические черные
- Цветные
- Оверсайз
- Длинные
- Короткие
- С эффектом потертости
- С заклепками
Бомбер:
Куртка, когда-то задуманная как одежда для летчиков, стала фаворитом модниц. Бомбер легко вписывается в разные стили и сочетается с джинсами, шортами, юбками, классическими брюками.
Блестящая куртка:
Эффект блеска – один из трендов сезона. Блестящие куртки предлагают носить с платьями и юбками, в том числе с прозрачными.
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Куртка фермера:
В этом году популярна куртка, которую когда-то носили фермеры. Она отличается практичностью и универсальностью. Подходит для повседневного стиля
Укороченный тренч:
Микротренч стал фаворитом молодежи. Он прекрасно подчеркивает стройную талию и сочетается с брюками и юбками с пониженной талией.
Дополнительные советы:
- Не бойтесь экспериментировать с цветами и фасонами.
- Выбирайте куртку, которая подходит вашему стилю и типу фигуры.
- Обратите внимание на качество материалов и пошив.
Напомним, мы писали, какая клетчатая одежда будет в тренде весной-2024.
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