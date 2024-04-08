Кожаный и с капюшоном: какие модели жилетов будут в тренде в 2024 году

Жилет – это универсальная и стильная одежда, которая может дополнить любой образ. В 2024 году дизайнеры предлагают множество интересных моделей жилетов на любой вкус. В этом году кожа – один из самых актуальных материалов. Кроме того, актуальны будут широкие скульптурные жилеты с капюшоном. Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько трендов, на которые следует обратить внимание:

Кожаный жилет: В этом году кожа – один из самых актуальных материалов. Выбирайте жилеты с разнообразными фасонами: от женских приталенных до грубых байкерских. Носите их с голым телом, кожаными брюками или юбками, а также сочетайте с туфлями-челноками.

В этом году кожа – один из самых актуальных материалов. Выбирайте жилеты с разнообразными фасонами: от женских приталенных до грубых байкерских. Носите их с голым телом, кожаными брюками или юбками, а также сочетайте с туфлями-челноками. Жилет с капюшоном Широкий скульптурный жилет с капюшоном – модная новинка 2024 года. Дополните его большими цепями на шее и короткими сапогами на грубой подошве.

Длинный жилет: Такой жилет может стать альтернативой платью. Стильно смотрится с бра и удлиненными брюками со стрелками. Из обуви выбирайте лоферы или босоножки на плоской подошве.

Такой жилет может стать альтернативой платью. Стильно смотрится с бра и удлиненными брюками со стрелками. Из обуви выбирайте лоферы или босоножки на плоской подошве. Костюмный жилет: Жилет из костюмной ткани – классика, всегда актуальная. Носите его с брюками из того же материала и майкой в тон.

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Не бойтесь экспериментировать! Сочетайте жилет с разными вещами, чтобы создать свой неповторимый стиль.

Вот несколько идей для модных образов:

Кожаный жилет + мини-юбка + ботильоны на каблуке: Смелый и сексуальный образ.

Смелый и сексуальный образ. Жилет с капюшоном+джинсы+кроссовки: Удобный и стильный образ для повседневной жизни.

Удобный и стильный образ для повседневной жизни. Длинный жилет + лофер + сумка через плечо: Элегантный и деловой образ.

Элегантный и деловой образ. Костюмный жилет + брюки клеш + туфли-лодочки: Классический образ, который подойдет для любого случая.

Напомним, мы уже писали, что будет в тренде в 2024 году.

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