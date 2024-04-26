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Крашу яйца на Пасху: рецепт мраморных
Каждый год тестирую новый способ для вас и для себя. Результат мне очень понравился. Но надо заранее подготовить шелуху из лука: красного, белого и обыкновенного. Все почти так же, как делали наши бабушки, но немного поинтереснее.
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Що потрібно?
-цибуля 3-ох кольорів
-яйця білого кольору
-блакитний барвник
-1-2 ложки оцту
-трішки олії
-та колготки
- з цибулі знімаю лушпиння, насправді його дуже багато й не потрібно ))
- дрібненько січу ножицями, до дійсно дуже дрібних шматочків - це займе трішки часу!
- змочую яйця у простій воді, викачую їх у різнокольоровому нарізаному лушпинні, акуратно загортаю у нарізані колготки, і занурюю у гарячу воду.
- до води додав блакитного барвника - на десяток яєць 1.5 столової ложки оцту, він необхідний для фіксації окраски
- варю буквально 5-6 хвилин і залишаю у гарячій воді ще хвилин на 20!
- виймаю яйця, зачищаю і змащую олією, щоб були красиві і блискучі, я робив це пару разів, бо трішки всотувалось олія.
Мені результат дуже подобається!