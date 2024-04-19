Красная, белая, с цветочным принтом и не только: топ трендовых платьев на выпускной-2024

В 2024 году тренды на выпускные платья отличаются от спокойных до очень смелых. Одним из ведущих направлений станет белая цветовая гамма, символизирующая чистоту и невинность. Дизайнеры предлагают приобщить белоснежные наряды не только к свадебным торжествам, но и к выпускным балам и повседневной жизни. Так что белое платье на выпускной вечер – идеальный выбор для создания элегантного и праздничного образа. Об этом пишет Радиотрек.

Цветочный принт также займет ведущее место среди трендов 2024 года. Объемные и яркие цветочные узоры украсят весенне-летние платья, придавая им праздничный и торжественный вид. Такие платья с цветами станут отличным выбором для создания романтического и женственного образа.

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Не менее актуален будет и красный цвет – цвет страсти и энергии. Макси-платья с открытыми плечами, вырезами и разрезами, украшенные модными деталями, такими как банты, шарфы или блесточки, позволят создать яркий и зажигательный образ для выпускного вечера.

Классический горошковый принт тоже не теряет своей популярности. Хотя на первый взгляд он может казаться не очень торжественным, но все зависит от фасона платья. Если выбрать подходящую модель, горошковое платье будет выглядеть празднично и по-настоящему изысканно.

Наконец, для самых смелых девушек дизайнеры предлагают прозрачные, легкие и летучие платья, ведь обнаженность в 2024 году также будет считаться трендовой.

Напомним, мы уже писали, какие вещи будут в тренде в 2024 году.

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