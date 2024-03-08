Красная магнитная буря будет бить по Земле два дня подряд: опасные даты

В пятницу, 8 марта, на Земле началась мощная магнитная буря силой в шесть баллов. Геомагнитные штормы возобновятся в субботу, 9 марта. Их сила будет составлять 5 баллов (красный уровень опасности).

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Согласно предварительному прогнозу центра Meteoagent, до 31 марта на Земле не ожидается мощных штормов. Однако это лишь предварительный прогноз, ведь усиление шторма зависит от поведения Солнца.

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Магнитные бури: календарь

Что означает магнитные бури?

Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут влиять на людей. Эти колебания могут быть слабыми, умеренными или сильными.

Как магнитные бури влияют на человека:

Во время штормов могут появиться следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Усталость

Повышенное давление

Нарушение сна

Смена настроения

Обострение хронических заболеваний

Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с метеозависимостью, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети.

Что пить когда магнитные бури:

Пейте много чистой воды, чтобы сохранить водный баланс в организме.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся во время магнитных бурь.

Ромашковый чай оказывает успокаивающий эффект и помогает снять стресс.

Чай из шиповника богат витамином С, который укрепляет иммунитет.

Морс из клюквы или брусники помогает при головной боли и головокружении.

Другие рекомендации:

Избегайте употребления алкоголя, кофеина и жирной пищи.

Принимайте контрастный душ.

Делайте зарядку.

Играйте на свежем воздухе.

Высыпайтесь.

Принимайте успокаивающие ванны.

Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.

Воздействие магнитных бурь на людей индивидуально. Не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Если вы испытываете недомогание во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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