Красная магнитная буря начала бить по Земле: сколько будет опасность

В понедельник, 5 февраля, началась опасная магнитная буря красного уровня. Сила геомагнитных штормов составляет 5 баллов из 9 возможных.

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Предварительное расписание сервиса Meteoagent на февраль свидетельствует, что уже завтра геомагнитный шторм спадет до уровня К-3 и целую неделю опасных периодов не стоит опасаться. Следующая мощная геомагнитная буря возможна 26 февраля.

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Стоит отметить, что онлайн-прогноз солнечных вспышек и штормов рассчитывается с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру. Прогноз обновляется 10 минут, поскольку данные поступают от активности Солнца.

Что означает магнитные бури

Солнечные вспышки – внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Сталкиваясь с ее магнитосферой, вспышка провоцирует геомагнитную активность. Магнитные бури возникают, когда линии магнитного поля Солнца напрягаются и ломаются, что приводит к мощным взрывам энергии от Солнца.

Эта энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, путешествующие в пространстве с очень высокой скоростью. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитным полем Земли и ее атмосферой.

Как магнитные бури влияют на человека

Они могут усугублять симптомы метеозависимости. Это связано с тем, что штормы влияют на электрическую активность мозга, что может вызвать нарушение его функционирования.

Вот некоторые из основных симптомов, которые могут испытывать метеозависимые люди во время магнитной бури:

Головная боль

Усталость

Проблемы со сном

Тахикардия

Головокружение

Депрессия

Тревожность

Агрессия

Что пить когда магнитные бури

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

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