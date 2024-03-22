Красная, прозрачная, белая: топ трендовых платьев весны-2024.

На смену теплой зимней одежде приходят легкие весенние платья. В этом сезоне модницы будут иметь большой выбор трендовых платьев. В моде будет и спокойный белый и яркий красный. Для смелых – одежда с вырезами. Об этом пишет Радиотрек.

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Белая классика:

Белый цвет не сдает позиции и в 2024 году. Модные дизайнеры представили множество белых платьев на любой вкус: из плотных и прозрачных тканей, короткие и длинные.

Игра с вырезами:

Вырезы снова в моде, но на этот раз они мигрировали с талии на грудь и бедра. Такие платья подчеркивают женственность и придают образу пикантности.

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Прозрачная легкость:

"Голи" платья из гипюра, органзы, сетки и других прозрачных материалов остаются трендовыми. Они создают стильный и романтичный образ.

Красная страсть:

На смену зимнему красному трикотажу пришли красные платья. Яркие, вишневые, виноватые, темно-бордовые – они подчеркнут вашу уверенность и красоту.

Другие тренды:

Асимметрия и сложные крои

Платья-футляры

Платья с запахом

Цветочные принты

Пастельные тона

Совет:

Не бойтесь экспериментировать! Выбирайте платья, подчеркивающие ваши достоинства и соответствующие вашему стилю.

Напомним, мы уже писали, что будет в тренде весной – 2024.

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