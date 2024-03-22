Красная, прозрачная, белая: топ трендовых платьев весны-2024.
На смену теплой зимней одежде приходят легкие весенние платья. В этом сезоне модницы будут иметь большой выбор трендовых платьев. В моде будет и спокойный белый и яркий красный. Для смелых – одежда с вырезами. Об этом пишет Радиотрек.
Белая классика:
Белый цвет не сдает позиции и в 2024 году. Модные дизайнеры представили множество белых платьев на любой вкус: из плотных и прозрачных тканей, короткие и длинные.
Игра с вырезами:
Вырезы снова в моде, но на этот раз они мигрировали с талии на грудь и бедра. Такие платья подчеркивают женственность и придают образу пикантности.
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Прозрачная легкость:
"Голи" платья из гипюра, органзы, сетки и других прозрачных материалов остаются трендовыми. Они создают стильный и романтичный образ.
Красная страсть:
На смену зимнему красному трикотажу пришли красные платья. Яркие, вишневые, виноватые, темно-бордовые – они подчеркнут вашу уверенность и красоту.
Другие тренды:
- Асимметрия и сложные крои
- Платья-футляры
- Платья с запахом
- Цветочные принты
- Пастельные тона
Совет:
Не бойтесь экспериментировать! Выбирайте платья, подчеркивающие ваши достоинства и соответствующие вашему стилю.
Напомним, мы уже писали, что будет в тренде весной – 2024.
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