Красный, белый или сладкий: какой картофель самый полезный
Картофель – ценный продукт, который может быть частью здорового и сбалансированного рациона. Существует много сортов картофеля, но какой из них самый полезный – не простой вопрос.
Специалисты по health.com исследовали различные сорта картофеля и определили самый полезный из них.
Также читайте: Когда картофель становится опасным для здоровья
Отмечается, что фиолетовый картофель богат антоцианами, снижающими риск хронических заболеваний. Она содержит много витаминов, минералов и клетчатки, делая ее отличным выбором для контроля уровня сахара в крови.
Красный картофель – источник флавоноидных антиоксидантов, витамина C и калия. Ее рекомендуется использовать для регулирования кровяного давления и поддержания здоровья сердца.
Сладкий картофель богат каротиноидами, витаминами группы B, C и калием. Ее рекомендуется использовать для улучшения зрения, иммунной функции и здоровья кишечника.
Как приготовить картофель, чтобы сохранить его полезные свойства?
- Избегайте жарки: Жарки разрушают питательные вещества и способствуют образованию вредных химических веществ.
- Предпочитайте запекание, варку или приготовление на пару: Эти методы приготовления сохраняют большинство питательных веществ.
- Осторожно с добавками: Сливочное масло, густые сливки, сметана, творог и бекон делают блюдо из картофеля менее полезным.
- Добавляйте овощи и зелень: Это обогатит блюдо витаминами, минералами и клетчаткой.
Эксперты отмечают, что любой картофель, включая белый, можно включать в здоровый рацион. И способы приготовления влияют на полезность картофеля.
Читайте также: Один ингредиент изменит вкус жареного картофеля: станет еще более аппетитным
Подробнее о каждом виде картофеля:
Фиолетова:
- 85 калорий на 100 г
- 1,54 г белка
- 20 г углеводов
- 3,1 г клетчатки
- 337 мг калия (14% от ДН)
- витамины B6 и C
Красная:
- 87 калорий на 100 г
- 2,3 г белка
- 19,6 г углеводов
- 1,8 г клетчатки
- 545 мг калия (12% от ДН)
- 0,212 мг витамина B6 (12% от ДН)
- 12,6 мг витамина C (14% от ДН)
Сладкая:
- 90 калорий на 100 г
- 2 г белка
- 20,7 г углеводов
- 3,3 г клетчатки
- 27 мг магния (6% от ДН)
- 473 мг калия (10% от ДН)
- 957 мкг витамина A (107% от ДН)
- 0,285 мг витамина B6 (17% от ДН)
- 19,5 мг витамина C (22% от ДН)
- на 75% больше клетчатки, чем в красном картофеле.
Эта информация поможет вам сделать правильный выбор и приготовить полезные и вкусные блюда из картофеля.
Раньше мы писали о самых больших 5 мифах о картофеле.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!