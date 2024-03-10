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Красный, белый или сладкий: какой картофель самый полезный

Былим Елена

Красный, белый или сладкий: какой картофель самый полезный

Картофель – ценный продукт, который может быть частью здорового и сбалансированного рациона. Существует много сортов картофеля, но какой из них самый полезный – не простой вопрос.

Специалисты по health.com исследовали различные сорта картофеля и определили самый полезный из них.

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Отмечается, что фиолетовый картофель богат антоцианами, снижающими риск хронических заболеваний. Она содержит много витаминов, минералов и клетчатки, делая ее отличным выбором для контроля уровня сахара в крови.

Красный картофель – источник флавоноидных антиоксидантов, витамина C и калия. Ее рекомендуется использовать для регулирования кровяного давления и поддержания здоровья сердца.

Сладкий картофель богат каротиноидами, витаминами группы B, C и калием. Ее рекомендуется использовать для улучшения зрения, иммунной функции и здоровья кишечника.

Как приготовить картофель, чтобы сохранить его полезные свойства?

  • Избегайте жарки: Жарки разрушают питательные вещества и способствуют образованию вредных химических веществ.
  • Предпочитайте запекание, варку или приготовление на пару: Эти методы приготовления сохраняют большинство питательных веществ.
  • Осторожно с добавками: Сливочное масло, густые сливки, сметана, творог и бекон делают блюдо из картофеля менее полезным.
  • Добавляйте овощи и зелень: Это обогатит блюдо витаминами, минералами и клетчаткой.

Эксперты отмечают, что любой картофель, включая белый, можно включать в здоровый рацион. И способы приготовления влияют на полезность картофеля.

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Подробнее о каждом виде картофеля:

Фиолетова:

  • 85 калорий на 100 г
  • 1,54 г белка
  • 20 г углеводов
  • 3,1 г клетчатки
  • 337 мг калия (14% от ДН)
  • витамины B6 и C

Красная:

  • 87 калорий на 100 г
  • 2,3 г белка
  • 19,6 г углеводов
  • 1,8 г клетчатки
  • 545 мг калия (12% от ДН)
  • 0,212 мг витамина B6 (12% от ДН)
  • 12,6 мг витамина C (14% от ДН)

Сладкая:

  • 90 калорий на 100 г
  • 2 г белка
  • 20,7 г углеводов
  • 3,3 г клетчатки
  • 27 мг магния (6% от ДН)
  • 473 мг калия (10% от ДН)
  • 957 мкг витамина A (107% от ДН)
  • 0,285 мг витамина B6 (17% от ДН)
  • 19,5 мг витамина C (22% от ДН)
  • на 75% больше клетчатки, чем в красном картофеле.

Эта информация поможет вам сделать правильный выбор и приготовить полезные и вкусные блюда из картофеля.

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