Криптограмма шелкового платья: скрывающий зашифрованный клочок бумаги 19 века

В 2013 году американская археологиня Сара Риверс-Кофилд купила в магазине штата Мэн шелковое платье XIX века. При изучении платья она обнаружила в потайном кармане два смятых листа бумаги. На них было написано 20 предложений, состоявших из несвязанных между собой слов.

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Об этом пишет Science Alert.

Риверс-Кофилд разместила фотографии находки в Интернете, и вскоре к ней обратились многочисленные криптографы, попытавшиеся расшифровать послания. Находка получила название "криптограмма Шелкового платья" и считалась одним из самых известных неразгаданных шифров мира.

В 2023 году компьютерный аналитик Уэйн Чен из Манитобского университета в Канаде сумел расшифровать шифр. Он обнаружил, что послание представляет собой разновидность телеграфного кода, используемого армией США и Бюро погоды для обмена прогнозами погоды.

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Для расшифровки шифра Чен использовал специальную книгу армии США, сохранившуюся с 1877 года. Он нашел, что каждое слово в шифре описывает определенный параметр погоды. Например, первое слово в предложении "Memphis Target Kernel One Nile Bigot Tide" означает местоположение метеостанции, второе слово – давление и температуру, третье слово – время суток и точку росы, четвертое и пятое слова – ветер и осадки, шестой и седьмой слова – скорость ветра и максимальную температуру, восьмое слово – высоту подъема воды в реке.

Таким образом, шифрограмма Шелкового платья содержала прогноз погоды на 27 мая 1888 года. В нем говорилось о погоде в нескольких штатах США и провинциях Канады.

Чен предполагает, что владелицей шелкового платья могла быть сотрудница правительственного ведомства, занимавшаяся обработкой зашифрованных сообщений. Однако почему женщина спрятала послание, остается загадкой.

Напомним,ученые доказали, что скифские воины делали колчан из человеческой кожи.

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