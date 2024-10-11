Кроссовки, сапоги и не только: какую обувь стоит купить этой осенью

Осенний сезон раскрывает перед нами свою красочную палитру, побуждая обновить гардероб в соответствии с новыми тенденциями. Особое внимание следует уделить обуви, которая не только обеспечивает комфорт, но и выражает вашу личность. Какие же тренды следует учесть этой осенью? Об этом пишет Радиотрек.

Элегантные сапоги по колено

Сапоги, уходящие в колени, снова на пике популярности. В этом сезоне стоит обратить внимание на модели из матовой кожи или мягкой замши, которые отлично дополнят платья и юбки. Такие сапоги придают изысканность даже простому образу. Для смелых экспериментаторов рекомендуем обратить внимание на модели с оригинальными каблуками или яркими деталями.

Трендовая обувь - 2024. Источник: Instagram

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Кроссовки для ежедневного комфорта

Спортивная обувь давно вышла за пределы тренировочных залов. Осень 2024 года предлагает широкий выбор – от лаконичных белых до ярких моделей с интересными принтами. Их можно сочетать как с традиционными джинсами, так и с брюками свободного кроя, создавая стильный и удобный ансамбль.

Трендовая обувь - 2024. Источник: Instagram

Мокасины – неизменная классика

Выберите модели из натуральной кожи или качественного текстиля, которые легко комбинируются с разными элементами вашего гардероба. Мокасины одинаково хорошо смотрятся как в деловом, так и в повседневном стиле.

Трендовая обувь - 2024. Источник: Instagram

Грубые ботинки

Для ценителей комфорта и стиля. Они идеально подходят для повседневного использования, в том числе и для работы. Обратите внимание на модели с интересной текстурой или необычными застежками – это придаст вашему образу особый шарм.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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