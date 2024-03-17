Кроты больше не будут трогать ваш газон: смертельные и гуманные способы борьбы с вредителями

Кроты могут быть настоящей проблемой для владельцев газонов. Их подземные тоннели и кучи земли портят внешний вид и вредят корневой системе травы.

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Существует два основных способа борьбы с кротами: смертельные и гуманные. Как сообщает Better Homes & Gardens, ядовитые приманки могут быть эффективными, но они также могут быть опасны для домашних животных и детей.

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Ловушки также могут быть эффективными, но их установка может быть трудоемкой, а убийство кротов может быть неприятным для некоторых людей.

К гуманным методам отпугивания кротов относятся:

Отпугиватели: Есть разные отпугиватели, которые могут помочь держать кротов на расстоянии. Некоторые из них генерируют звуки, другие – вибрации, а третьи – запахи.

Заливка нор: Вы можете заблокировать норы кротов водой или засыпать грунтом, смешанным с золой. Это может быть временной мерой, поскольку кроты могут снова прорыть норы.

Высадка растений, которые не любят кроты: Некоторые растения, такие как бархатцы, касторка, или нарциссы имеют запах, отпугивающий кротов.

Крот пугает запах касторового масла – его можно заливать в норы вредителей.

Какой метод выбрать зависит от ваших личных убеждений и уровня терпения.

Если вы хотите избавиться от кротов быстро и без лишних хлопот, то можете использовать смертельные методы. Однако если вы хотите избежать жестокого обращения с животными, то лучше использовать гуманные методы.

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