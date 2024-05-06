Кроты сами будут убегать со двора: лучшие работающие народные методы

Кроты являются насекомоядными, которые роют норы под землей и ищут разнообразных личинок, дождевых червей, муравьев и сверчков. Им нужно достаточно много еды, поэтому они могут рыть огромные туннели и норы в вашем дворе.

Если вы не хотите вылавливать и убивать эти довольно милые создания, можно обойтись без агрессивных средств. Тем более убивать кротов не рекомендуется, поскольку они могут быть полезны для окружающей среды.

Эксперты отмечают, что кротов на приусадебном участке легко обнаружить, поскольку они оставляют поверхностные туннели, над которыми растения начинают погибать или увядать.

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Чтобы кроты не любили портить ваши насаждения, следует избавляться от существ, служащих едой для кротов. Одним из способов является использование садовых нематод (аскариды). Это крошечные безвредные паразиты, которые могут бороться с разнообразными вредителями, которыми питаются кроты. На дождевых червей нематоды не действуют, поэтому "полезных вредителей" они не будут трогать.

Чтобы поощрить крота покинуть ваш двор, высадите бархатцы или нарциссы. Эти цветы, в частности бархатцы, производят острый аромат, отпугивающий кротов. Крот, вытекающий из холма рядом с ловушкой

Простой, неинвазивный метод отпугивания кротов – использование отпугивателя. Эти небольшие устройства излучают низкочастотную вибрацию через грунт, а кроты этого не переносят.

Специалисты отмечают, что у огородников распространенным средством против кротов является касторовое масло (касторовое масло). Однако она может убить крота, потому что негативно влияет на пищеварительную систему этих животных.

Также не следует использовать нафталин. Это вещество медленно разрушается и высвобождает пестициды в форме газа. Из-за токсической природы нафталина эти газы могут нанести вред растениям, которые вы пытаетесь защитить от кротов.

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