Крупник: блюдо, которое станет вашим любимым

Блюдо, к которому сначала относишься скептически, но попробовав оно становится постоянным "гостем" на вашей кухне.

Крупник можно приготовить с чем угодно: сладкий или соленый.

Показываю рецепт с кисломолочным сыром и курагой.

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Інгредієнти:

Булгур відварений - 300 г

Сир кисломолочний - 200 г

Яйця - 3 шт

Курага - 40 г

Цукор - неповна ложка

Масло - 5 г для змащування форми

Приготування:

Взбийте яйця з цукром, додайте до суміші охолоджений варений булгур

Додайте кисломолочний сир та перемішайте.

Подрібніть курагу та додайте до суміші, ретельно все перемішайте.

Відправляйте в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хв.

Крупник готовий.

Ви можете використовувти будь яку кашу, досить незвично смакує з гречаною.

Залишок крупника можна поділити на порції та заморозити.

Після розморожування достатньо розігріти його декілька хвилин в духовці і смакувати він буде як свіжий.