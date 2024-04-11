Кто был рядом с нами до собаки: археологи обнаружили неожиданного друга человека в древности

В древние времена, вероятно, первыми компаньонами людей были не верные собаки, а хитрые лисы. К такому выводу пришли исследователи, изучая древние артефакты, найденные на территории современной Южной Аргентины, которые относятся к 450 году нашей эры.

На древнем захоронении в Патагонии среди человеческих остатков были обнаружены останки лисиц, которые были похоронены рядом. Такое соседство и детальный анализ питания этих зверей дает основания полагать, что они могли вести совместный быт с людьми. Об этом пишет Daily Mail.

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Эти лисицы принадлежали к вымершему виду Dusicyon avus и были размером с современных немецких овчарок. Исследователи, в том числе эксперты из Оксфордского университета, считают, что именно лисы могли служить первыми домашними животными для древних охотников-собирателей.

Однако, с появлением современных пород собак, значение лисиц как домашних подопечных уменьшилось, и они уступили свои позиции в жизни людей.

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