Кто должен вернуть первым, автомобиль или мотоциклист: задача на знание ПДД (видео)

На перекрестке легковой автомобиль планирует выполнить поворот налево. В свою очередь мотоциклист выполняет разворот.

Кто должен вернуть первым? Об этом рассказали pdr2024tests.

Легковой автомобиль двигается по направлению стрелки, включенной в дополнительную секцию. Одновременно горит красный сигнал светофора.

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Согласно пункту 16.9 ПДД, во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и дать дорогу транспортным средствам и пешеходам, следующим из других направлений.

За невыполнение этого правила водителю грозит штраф. Следовательно, водитель должен пропустить мотоциклиста.

Однако мотоциклист, в свою очередь, не может точно знать, какой сигнал включен для водителя легковушки. Поэтому водителю мотоцикла сначала нужно убедиться, что водитель автомобиля намерен его пропустить.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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