Кто из водителей должен уступить дорогу: тест на знание ПДД (видео)

На дорогах во время проведения ремонтных работ могут наноситься временная дорожная разметка или устанавливать соответствующие дорожные знаки. Водителям следует помнить правила дорожного движения и отдавать предпочтение по ним.

Кто имеет преимущество на дороге во время ремонтных работ? Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

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В примере видна как стандартная белая разметка, разделяющая полосы, так и желтая, то есть временная. В таком случае по аналогии с временными дорожными знаками следует руководствоваться временной разметкой.

Водитель грузового автомобиля продолжит движение своей полосой. В свою очередь водитель легкового авто, если продолжит движение прямо, будет вынужден сменить полосу.

Согласно ПДД, в случае перестройки, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по этой полосе. При одновременной перестройке при движении в одном направлении, водитель слева должен дать дорогую водителю справа. То есть в такой ситуации дорогу должен уступить водитель легкового автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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