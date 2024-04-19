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Кто из водителей должен уступить дорогу: тест на знание ПДД (видео)

Анастасия Крыщук

Кто из водителей должен уступить дорогу: тест на знание ПДД (видео)
Кто из водителей должен уступить дорогу

На дорогах во время проведения ремонтных работ могут наноситься временная дорожная разметка или устанавливать соответствующие дорожные знаки. Водителям следует помнить правила дорожного движения и отдавать предпочтение по ним.

Кто имеет преимущество на дороге во время ремонтных работ? Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

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В примере видна как стандартная белая разметка, разделяющая полосы, так и желтая, то есть временная. В таком случае по аналогии с временными дорожными знаками следует руководствоваться временной разметкой.

Водитель грузового автомобиля продолжит движение своей полосой. В свою очередь водитель легкового авто, если продолжит движение прямо, будет вынужден сменить полосу.

Согласно ПДД, в случае перестройки, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по этой полосе. При одновременной перестройке при движении в одном направлении, водитель слева должен дать дорогую водителю справа. То есть в такой ситуации дорогу должен уступить водитель легкового автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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