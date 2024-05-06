Кто из водителей должен уступить дорогу: тест на знание ПДД (видео)

Во время перестройки из полосы на полосу некоторые водители нарушают ПДД. В частности, это касается игнорирования знаков дорожного движения.

Кто из водителей в данной ситуации должен дать дорогу? Об этом рассказали Тest_pdr.ua.

Согласно правилам дорожного движения, при одновременной перестройке транспортных средств, движущихся в одном направлении, едущий слева водитель должен дать дорогу транспортному средству, едущему справ.

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Однако в примере также присутствует знак "Сужение дороги". В таком случае водитель грузового автомобиля должен дать дорогу легковому автомобилю.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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