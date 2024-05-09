Кто из водителей нарушает правила на круговом перекрестке: сложная задача по ПДД

Эта задача относится к теме проезда кругового перекрестка. Определите, какой участник дорожного движения не соблюдает правила в ситуации, представленной на рисунке?

Задача была опубликована youtube-каналом "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители желтого и синего автомобилей. Водители красного и синего автомобилей. Все водители нарушают правила

Разбор задачи

На рисунке представлен круговой перекресток, что подтверждается дорожным знаком 4.10 "Круговое движение". Проанализируем поведение каждого участника дорожного движения и определим, кто нарушает правила.

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Знак 4.10 ''Круговое движение'' относится к группе приказных знаков. Источник: ''За! Правилами''

Водитель авто желтого цвета хочет совершить маневр разворота, причем планирует он это сделать, не проезжая круговой перекресток.

Дорожный знак 4.10 "Круговое движение" является повелительным, и выполнив разворот в соответствии с рисунком, водитель не соблюдет правила.

Водитель красного авто въезжает на круговой перекресток, тогда как водитель синего – покидает его. Они оба осуществляют маневры не из надлежащего крайнего ряда.

Хотя пункт 10.4 Правил дорожного движения содержит подобные положения, они не применяются к круговому перекрестку.

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

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Въезд и выезд с кругового перекрестка разрешено осуществлять с любой полосы движения. Это подтверждается пунктом 10.5 Правил дорожного движения:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Относительно другого аспекта, водитель красного авто не использовал индикаторы поворота, но это не является обязательным при въезде на круговой перекресток.

Таким образом, нарушение правил в данной ситуации допустил только водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ – №3

Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток.

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