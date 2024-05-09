Кто из водителей нарушает правила на круговом перекрестке: сложная задача по ПДД
Эта задача относится к теме проезда кругового перекрестка. Определите, какой участник дорожного движения не соблюдает правила в ситуации, представленной на рисунке?
Задача была опубликована youtube-каналом "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водители красного и синего автомобилей.
- Все водители нарушают правила
Разбор задачи
На рисунке представлен круговой перекресток, что подтверждается дорожным знаком 4.10 "Круговое движение". Проанализируем поведение каждого участника дорожного движения и определим, кто нарушает правила.
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Водитель авто желтого цвета хочет совершить маневр разворота, причем планирует он это сделать, не проезжая круговой перекресток.
Дорожный знак 4.10 "Круговое движение" является повелительным, и выполнив разворот в соответствии с рисунком, водитель не соблюдет правила.
Водитель красного авто въезжает на круговой перекресток, тогда как водитель синего – покидает его. Они оба осуществляют маневры не из надлежащего крайнего ряда.
Хотя пункт 10.4 Правил дорожного движения содержит подобные положения, они не применяются к круговому перекрестку.
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
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Въезд и выезд с кругового перекрестка разрешено осуществлять с любой полосы движения. Это подтверждается пунктом 10.5 Правил дорожного движения:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Относительно другого аспекта, водитель красного авто не использовал индикаторы поворота, но это не является обязательным при въезде на круговой перекресток.
Таким образом, нарушение правил в данной ситуации допустил только водитель желтого автомобиля.
Правильный ответ – №3
Напомним, ранее UAportal предлагал решить тест по ПДД, в котором нужно определить, водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток.
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