Кто из водителей получит штраф за такой обгон: непростая задача по ПДД

Представьте себе такую ситуацию на дороге: два автомобиля готовятся к обгону. Все ли они соблюдают правила дорожного движения, разберемся вместе.

Telegram-канал "За!Правилами" предлагает интересную задачу по ПДД. На рисунке изображены два эпизода дорожного движения. В каждом из них один автомобиль пытается обогнать другой.

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Ваша задача: определить, кто из водителей нарушил правила дорожного движения во время обгона.

Правила обгона у перекрестка. Источник: t.me/zapravilamu

Варианты ответов:

Нарушил водитель красного автомобиля.

Нарушил водитель синего автомобиля.

Нарушили оба водителя.

Не нарушил ни один водитель.

Решение:

Синий автомобиль: водитель синего автомобиля обгоняет другой автомобиль на выезде из жилой зоны.

Согласно ПДД, такой маневр разрешен, если он не создает угрозы другим участникам дорожного движения.

Красный автомобиль: а вот водитель красного автомобиля явно нарушил правила. Он пытается обогнать другой автомобиль по линии разметки пешеходного перехода. Это категорически запрещено. Правильный ответ – нарушил водитель красного автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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