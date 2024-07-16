Кто из водителей проедет первым в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время пересечения перекрестков.

Кто из водителей имеет преимущество и проедет перекресток первым? Об этом рассказали pdr2024tests.

Ошибочно может показаться, что из-за отсутствия разметки легковушка едет второстепенной дорогой. Однако наличие горизонтальной разметки не определяет статус дороги.

В задаче отсутствуют знаки приоритета, или знаки, свидетельствующие, что легковушка заезжает с прилегающей территории, поэтому должна уступить дорогу. Зеленый автомобиль, как и грузовик, двигается по асфальту, а не по грунтовой дороге.

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Так что в задаче приведен нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. Таким образом, транспортные средства должны разъехаться по правилу "правой руки" - отдать предпочтение движению транспортного средства, приближающегося справа.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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