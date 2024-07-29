Кто из водителей выбрал правильную траекторию для поворота налево: задача на знание ПДД (видео)

Водитель белого авто собирается повернуть налево с трамвайных путей, а водитель желтого автомобиля – с проезжей части. На перекрестке нет знаков, запрещающих поворот налево.

Кто из водителей выбрал правильную траекторию для поворота налево? Об этом рассказали pdr2024tests.

Согласно пункту 11.8 ПДД поворот влево или разворот должен выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если другой порядок движения не предусматривает дорожный знак 5.16, или знак 5.18, или разметка 1.18.

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В задаче показаны только одни трамвайные пути, а направление движения трамвая неизвестно. Потому поворот из них в таком случае запрещается.

Правильную траекторию для маневра выбрал водитель желтого авто. Он расположился левее на полосе.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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